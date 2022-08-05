Рубль потерял позиции к доллару

Российская валюта теряет позиции к доллару, которые наблюдались на самом открытии торгов. Однако евро все еще снижается, следует из данных Московской биржи.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск торгуется по 60,35 рубля, евро опускается на 22 копейки, до 61,28 рубля. Минутами ранее курс американской валюты падал до 60,07 рубля.

Накануне вечером рубль вырос к доллару, но снизился к евро. По состоянию на 19.00 мск (к закрытию) американская валюта снизилась на 23 копейки, до 60,35 рубля, евро повысился на 52 копейки, до 61,5 рубля.