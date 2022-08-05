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1 час назад

Рубль потерял позиции к доллару

Лера Букина

Российская валюта теряет позиции к доллару, которые наблюдались на самом открытии торгов. Однако евро все еще снижается, следует из данных Московской биржи.

Рубль потерял позиции к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск торгуется по 60,35 рубля, евро опускается на 22 копейки, до 61,28 рубля. Минутами ранее курс американской валюты падал до 60,07 рубля.

Накануне вечером рубль вырос к доллару, но снизился к евро. По состоянию на 19.00 мск (к закрытию) американская валюта снизилась на 23 копейки, до 60,35 рубля, евро повысился на 52 копейки, до 61,5 рубля.

Также вчера Центробанк сообщил, что будет оказывать содействие в ускорении девалютизации в РФ и принимать дополнительные меры для того, чтобы операции кредитных организаций в долларах и евро сокращались. Регулятор подчеркнул, что девалютизации банковских балансов может в большей степени способствовать вытеснение «токсичных» валют из расчетов в российской внешней торговле.

Рынки,Московская биржа,
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