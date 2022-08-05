Нефть Brent рухнула до уровня февраля

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Также сообщается, что мировые цены на нефть снижаются в пределах 1,7%.

По состоянию на 16.29 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала до $92,82 (на 1,37%), а сентябрьских фьючерсов на WTI до $87,04 (на 1,69%).

3 августа, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре снижалась на 3,56% и находилась на уровне ниже $96,9 за баррель.

Накануне стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября.