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1 час назад

Нефть марки Brent рухнула до $93 за баррель

News.ru

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Также сообщается, что мировые цены на нефть снижаются в пределах 1,7%.

Нефть Brent рухнула до уровня февраля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 16.29 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала до $92,82 (на 1,37%), а сентябрьских фьючерсов на WTI до $87,04 (на 1,69%).

3 августа, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре снижалась на 3,56% и находилась на уровне ниже $96,9 за баррель.

Цены на нефть WTI опустились до уровня 21 февраля

Накануне стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября.

Ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что организация стран-экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. Положение Москвы на рынке слишком значительно, отметил он.

Рынки,ОПЕК,
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