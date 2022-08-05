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46 минут назад

Мосбиржа отложила открытие фондового рынка для «дружественных» нерезидентов

News.ru

Московская биржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России только к торгам на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. О допуске к торгам на фондом рынке будет объявлено дополнительно.

Мосбиржа отложила открытие фондового рынка для «дружественных» нерезидентов
Фото: Яндекс.ДзенЯндекс.Дзен

С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, — говорится в сообщении биржи.

Также добавляется, что для доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок наобходима дополнительная настройка биржевых систем. Это обусловлено указом президента РФ № 520 от 5 августа 2022 года

Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно, — сообщили на Мосбирже.

Ранее 5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в отношении недружественных стран, сообщается на сайте Кремля. Согласно указу, до конца 2022 года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий РФ со стороны недружественных государств. Также будут запрещены подобные сделки с акциями организаций, которые принадлежат таким предприятиям.

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,
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