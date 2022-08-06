70 рублей за доллар: как август повлияет на курс нацвалюты

Финансовые аналитики проанализировали текущие тренды валютного рынка. Они рассказали, что курс рубля в ближнесрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 60-70 единиц за доллар. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что на курс будут влиять такие факторы, как ситуация на рынке внешней торговли, снижение цен на нефть, усиление воздействия на российскую экономику ограничительных мер со стороны западных стран.

Эксперт TeleTrade Марк Гойхман предположил, что динамика курса рубля не будет слишком резкой. Шансы на дальнейшее падение доллара крайне низкие, скорее вероятен подъем до до 64-65 рублей.

Котировки нефти традиционно важны для рубля, напомнил аналитик Артем Деев. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты фиксирует нарастание отрицательного влияния западных рестрикций.