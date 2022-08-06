Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

70 рублей за доллар: как август повлияет на курс нацвалюты

Илья Родин

Финансовые аналитики проанализировали текущие тренды валютного рынка. Они рассказали, что курс рубля в ближнесрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 60-70 единиц за доллар. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что на курс будут влиять такие факторы, как ситуация на рынке внешней торговли, снижение цен на нефть, усиление воздействия на российскую экономику ограничительных мер со стороны западных стран.

Эксперт TeleTrade Марк Гойхман предположил, что динамика курса рубля не будет слишком резкой. Шансы на дальнейшее падение доллара крайне низкие, скорее вероятен подъем до до 64-65 рублей.

Раскрыта судьба доллара и юаня в условиях тайваньского кризиса

Котировки нефти традиционно важны для рубля, напомнил аналитик Артем Деев. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты фиксирует нарастание отрицательного влияния западных рестрикций.

Для того, чтобы нивелировать эффект от санкций и других негативных факторов и не допустить обвала экономики, правительству придется ослабить рубль, полагает эксперт. Соответственно, доллар вырастет до 65-70 рублей.

Рынки,Артем Деев,Марк Гойхман,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители