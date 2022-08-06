В Германии придумали еще один способ пережить зиму без российского газа

В Германии придумали способ перезимовать без российского газа. Для этого надо сэкономить 210 ТВт•ч электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана из американского Университета Нотр-Дам, а также представителей мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Ученые пришли к выводу, что ФРГ для достижения цели должна вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне.

Уже сейчас немецкие города отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах и не подсвечивают достопримечательности. Так, в Берлине предложили после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Ряд министров решили охлаждать свои кондиционируемые помещения только до 26 градусов.