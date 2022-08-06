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1 час назад

В Германии придумали еще один способ пережить зиму без российского газа

Майк Габриелян

В Германии придумали способ перезимовать без российского газа. Для этого надо сэкономить 210 ТВт•ч электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана из американского Университета Нотр-Дам, а также представителей мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Ученые пришли к выводу, что ФРГ для достижения цели должна вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Уже сейчас немецкие города отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах и не подсвечивают достопримечательности. Так, в Берлине предложили после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Ряд министров решили охлаждать свои кондиционируемые помещения только до 26 градусов.

Ранее в Чехии заявили, что без российского газа местным жителям придется снизить температуру в квартире, меньше проветривать помещение, пользоваться холодной водой. Горячие ванны в стране станут роскошью.

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