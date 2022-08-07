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1 час назад

Аналитик объяснил, почему курс рубля завис

Майк Габриелян

Названы причины того, что курс рубля завис и не может расти или падать. Ситуацию разъяснил аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, передает «Прайм».

По словам эксперта, на валютном рынке сложился определенный баланс сил: одни факторы играют за рубль, другие — против. В итоге курс рубля сохраняется вблизи 60 за доллар.

Поддержку нацвалюте оказывают «существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения». Кроме того, рынок ждет, что власти удержат рубль от чрезмерного укрепления, а «процентная политика» будет вновь смягчена.

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Негативное влияние на рубль оказывают внешние факторы: геополитический фон, замедление темпов роста экспорта из-за санкций. При этом они купируются капитальными ограничениями.

«Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей», - резюмировал Кравченко.

По его мнению, рубль может повыситься или опуститься на 5-7 рублей от данного уровня.

Ранее аналитики рассказали, как август повлияет на курс нацвалюты.

Рынки,Юрий Кравченко,ИК Велес Капитал,
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