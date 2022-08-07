WSJ предсказал борьбу Европы с Азией за российский газ

Предстоящей зимой Европе придется бороться с Азией за российский газ. Результатом станут массовые волнения и смена властей, они приведут к слому западной коалиции. Об этом предупредила американская газета The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

Аналитики издания считают, что скоро в КНР наступит экономический подъем после локдауна. Вкупе с холодной зимой в Азии это станет поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ. Цены вновь начнут расти.

Такая ситуация неизбежно скажется на европейской экономике. Люди «начнут голосовать своими пустеющими кошельками». В городах произойдут общественные волнения, к власти могут прийти правительства, которые сломают западную коалицию.

Сейчас Европа испытывает давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине. Поставки по «Северному потоку» и украинской ГТС значительно снизились. Газопровод «Ямал — Европа» вовсе прекратил перекачивать топливо.