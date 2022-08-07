Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

WSJ предсказал борьбу Европы с Азией за российский газ

Майк Габриелян

Предстоящей зимой Европе придется бороться с Азией за российский газ. Результатом станут массовые волнения и смена властей, они приведут к слому западной коалиции. Об этом предупредила американская газета The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

Аналитики издания считают, что скоро в КНР наступит экономический подъем после локдауна. Вкупе с холодной зимой в Азии это станет поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ. Цены вновь начнут расти.

«Горячие ванны снова станут роскошью»: Чехия готовится зимовать без российского газа

Такая ситуация неизбежно скажется на европейской экономике. Люди «начнут голосовать своими пустеющими кошельками». В городах произойдут общественные волнения, к власти могут прийти правительства, которые сломают западную коалицию.

Сейчас Европа испытывает давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине. Поставки по «Северному потоку» и украинской ГТС значительно снизились. Газопровод «Ямал — Европа» вовсе прекратил перекачивать топливо.

Ранее стало известно, как ЕС намерен ликвидировать газовую зависимость от России.

Рынки,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители