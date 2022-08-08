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2 часа назад

Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар

Елена Прошина

В конце июля торги юанем на Московской бирже показали рекордное значение, в отдельные дни объем превышал показатель по паре евро-рубль, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Дмитрия Тарасова.

Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
Фото: ТАССТАСС

По его словам, несмотря на сохраняющееся лидерство американской национальной валюты по объемам торгов, нацвалюта Китая стала третьей по популярности на Мосбирже. Так, 27 июля объем торгов по паре юань-рубль бы равен 70,51 млрд рублей, а по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Как отметил эксперт, в лидерах по-прежнему осталась пара доллар-рубль - 117,74 миллиарда рублей.

Рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной заменой доллара для граждан России, при том, что в мировом масштабе объемы торгов в этой валюте не превышают четырех процентов. Это объясняется наличием ограничений по сделкам с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за счета в этих валютах. Тарасов отметил, что пока значимого оттока средств в китайскую национальную валюту пока нет, в том числе, из-за рисков в геополитике.

Рынки,Дмитрий Тарасов,Россельхозбанк,Московская биржа,
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