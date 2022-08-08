Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар

В конце июля торги юанем на Московской бирже показали рекордное значение, в отдельные дни объем превышал показатель по паре евро-рубль, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Дмитрия Тарасова.
По его словам, несмотря на сохраняющееся лидерство американской национальной валюты по объемам торгов, нацвалюта Китая стала третьей по популярности на Мосбирже. Так, 27 июля объем торгов по паре юань-рубль бы равен 70,51 млрд рублей, а по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Как отметил эксперт, в лидерах по-прежнему осталась пара доллар-рубль - 117,74 миллиарда рублей.
Рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной заменой доллара для граждан России, при том, что в мировом масштабе объемы торгов в этой валюте не превышают четырех процентов. Это объясняется наличием ограничений по сделкам с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за счета в этих валютах. Тарасов отметил, что пока значимого оттока средств в китайскую национальную валюту пока нет, в том числе, из-за рисков в геополитике.