Что ждет рубль на этой неделе: прогноз эксперта

На этой неделе курс рубля будет подвергаться двум факторам. Речь идет о неопределенности, связанной с возвращением на фондовый рынок иностранных инвесторов из дружественных стран, и начале подготовки экспортеров к налоговым выплатам, заявил агентству «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

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В настоящее время неизвестно, чего от них ждать в нынешних условиях, отметил он. По словам специалиста, негативный сценарий при этом предполагает выход из российских акций и облигаций и конвертацию полученных средств в иностранные валюты дружественных стран. Это может оказать давление на российскую валюту, подчеркнул Зварич.

При этом эксперт не считает, что события будут однозначно развиваться именно так. По словам собеседника агентства, при низких ценах на российские акции инвесторы из дружественных стран могут посчитать, что текущие уровни - повод для увеличения объемов российских активов в своих портфелях. Это, напротив, поддержит рубль, отметил он.

Также Зварич напомнил о предстоящих налоговых выплатах. Это, по словам эксперта, уже с середины недели повлечет за собой постепенное увеличение предложения иностранной валюты на рынке. Такая ситуация положительно отразиться на нацвалюте.

Зварич подчеркнул, что при росте доллара выше 62 рублей и закреплении на данном уровне на следующей неделе перед ним может открыться дорога к промежуточной цели роста до 69 и в дальнейшем — до 76 рублей.

«Если же в ходе недели доллар отступит ниже 58,5 рубля, вырастет вероятность его отступления к минимумам июля, установленные чуть ниже 55 рублей», — отметил Зварич.