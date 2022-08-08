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1 час назад

Назван основной фактор ослабления рубля

Lenta.ru

Экономист Максим Бирюков назвал основной фактор ослабления рубля. Он заявил, что на отечественную валюту влияет объективное снижение объемов экспорта. В разговоре с «Лентой.ру» специалист отметил, что предугадать диапазон, в котором российская валюта будет находится в ближайшее время нельзя, поскольку отсутствует бюджетный механизм, способный его обеспечить.

«Основной фактор ослабления рубля — объективное снижение объемов экспорта в “недружественные” страны, как по инициативе импортеров, так и российских экспортеров», — указал Бирюков.

По его словам, пока этот эффект отчасти нивелируется ценами на позиции экспорта. Однако, в случае замедления мировой экономики снижение объемов и цен может оказать сильнейшее влияние на торговый баланс и курс рубля, подчеркнул экономист.

Торговый баланс определяется импортом, отметил он. Признаков его восстановления пока не наблюдается, подчеркнул специалист.

«Таким образом, сейчас вероятнее все-таки ослабление рубля. Как такового “приемлемого” диапазона в текущих условиях быть не может — отсутствует бюджетный механизм, который такой диапазон может обеспечить», — резюмировал Бирюков.

Ранее начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко назвал причины застывшего курса рубля. Он заявил в беседе с агентством «Прайм», что в настоящее время сложился баланс факторов за и против укрепления российской валюты.

6 августа эксперт рейтингового агентства «Эксперт-РА» Антон Табах посоветовал российскому бизнесу жить «в рублевой вселенной», особенно тем предпринимателям, которые не вовлечены в операции внешней торговли. Он указал, что у Центробанка есть возможность сделать переход от валют недружественных стран более плавной.

Рынки,Максим Бирюков,Юрий Кравченко,Антон Табах,ИК Велес Капитал,
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