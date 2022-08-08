В России резко упало производство алкоголя

В июле производство алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в России резко снизилось на 19,5 процента, до 16,87 миллиона декалитров (дал) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако за семь месяцев производство выросло на 11,2 процента в годовом выражении, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей, передает «Интерфакс».

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Производство водки в январе-июле выросло на 10,3 процента, но в июле упало на 15,3 процента. Коньяка с начала года выработано 4,93 миллиона дал (на 19,5 процента больше), в июле — 0,69 миллиона дал (на 33,7 процента меньше).

Производство шампанских и игристых вин за семь месяцев составило 5,99 миллиона дал (плюс 29,8 процента), тихих вин — 17,4 миллиона дал (плюс 4,4 процента). Производство фруктовых (плодовых) вин упало и за семь месяцев, и в июле (на 3,2 и 38,7 процента соответственно).