Названа причина отказа сухогруза с украинским зерном заходить в Триполи

Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, не будет заходить во вторник, 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в администрации порта.

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"Поставщик украинского зерна сообщил, что ищет нового покупателя, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы, - указал он. - По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа".

Источник не уточнил, в какой порт может направиться судно, которое ранее находилось поблизости от гавани турецкого Искендеруна.

"Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане", - отметил собеседник агентства.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, в графе конечный пункт следования балкера изменен статус на "заказ". Это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель кукурузы.

Razoni вышел из Одессы 1 августа. В среду сотрудники стамбульского Совместного координационного центра провели досмотр сухогруза при входе в пролив Босфор. Делегация в составе 20 представителей Турции, России, Украины и ООН проверила документацию на сельхозпродукцию.