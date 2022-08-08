Индексы РТС и Мосбиржи 8 августа выросли

Российский рынок акций в понедельник торговался в уверенном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,66% - до 2 088,4 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1 083,52 пункта.

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Поводом для роста в начале недели стала отмена Мосбиржей ранее анонсированного на сегодня допуска к торгам части нерезидентов, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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"Ожидания появления навеса из дружественных нерезидентов не оправдались. Внешний фон был умеренно позитивным. В отличие от нефти, испытывающей в последние дни ценовую слабость, в понедельник активно дорожали металлы. Среди фаворитов у покупателей в начале недели были акции представителей IT и потребительского сектора", - добавил эксперт.

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,007% - до 60,57 рубля, евро вырос на 0,38%, до 61,92 рубля. Цена нефти Brent в понедельник выросла на 1%, до $95,86 за баррель. Золото в понедельник подорожало на 0,83%, до $1806,15 за тройскую унцию.

Рынок акций

Лидерами роста российского рынка акций в понедельник снова стали акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) (+7,42%), возможно, в ожидании новых инновационных разработок, под которые компания привлекла достаточно неплохие средства путем размещения облигаций, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подорожали и акции строительной группы "Самолет" (+6,6%), вероятно, в ожидании дивидендов за II квартал 2022 года, выросли в цене также привилегированные акции "Мечела" (+6,1%), возможно, благодаря опубликованным ранее операционным результатам эмитента. Лидерами снижения в понедельник без новостей оказались акции ДВМП (-2,3%), депозитарные расписки холдинга "Русагро" (-1,1%) после публикации слабых финансовых результатов за I полугодие 2022 года и привилегированные акции "Транснефти" (-0,84%), которые упали без значимых событий, добавила Мильчакова.

Прогноз на завтра

По мнению Бахтина, завтра индекс Мосбиржи может консолидироваться вблизи уровня 2 100 пунктов. "Инвесторы остаются в ожидании свежих драйверов для движений. Из важной макростатистики вторника выделим предварительную оценку уровня производительности в несельскохозяйственном секторе США в II квартале. В этот же день краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей представит EIA", - добавил он.