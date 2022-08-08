Эксперты предсказали падение рынка США на 10%

Эксперты считают, что у США есть шанс избежать рецессии, но Главный стратег по американским акциям в финансовом конгломерате Barclays Маниш Дешпанде считает, что Федеральная резервная система США может провести «мягкую посадку» и избежать глубокого экономического спада. Но даже в этом случае есть риск падения рынка на 5-10%. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».

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Маниш Дешпанде также назвал три основные причины, из-за которых такой сценарий может произойти. Это ухудшение оценок со стороны аналитиков, падение доходов самих компаний и переход населения от потребления товаров к потреблению услуг. В связи с этим эксперт советует инвесторам захеджировать риски или сохранить определенную сумму наличных.

Эксперт также предупреждает о серьёзном риске стагфляции, в особенности в Европе.

«Люди думали, что [уровень инфляции] связан с проблемами цепочки поставок и что в конечном итоге он снизится сам по себе. За последний год ситуация изменилась. Теперь очевидно, что нам придется действовать жестко, вплоть до наступления рецессии», — сообщает эксперт.

Впрочем, закончил Маниш Дешпанде на хорошем. Эксперт рекомендовал инвесторам обратить внимание на акции технологических компаний с большой капитализацией, таких как электронная коммерция или FAANG. В текущих условиях эта сфера кажется Дешпанде привлекательной целью для вложений: «Это более стабильные компании, поэтому мы продолжаем их любить». Кроме того, он также отметил, что сейчас происходит формирование долгосрочных тенденций, и посоветовал инвесторам не упускать эту возможность. Например, такой тенденцией является переход к облачным технологиям.

Однако, по словам Маниша Дешпанде, стоит не забывать, что вложения в европейские акции сейчас связаны с большим риском, чем в акции США. А в акциях некоторых стран Азии есть даже больше возможностей. «Нам нравятся китайские акции, но мы покупаем их только с помощью колл-опционов», — заключил он.