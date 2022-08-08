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1 час назад

Покупатель отказался от следовавшего в Ливан украинского зерна

Елена Прошина

Сухогруз Razoni с украинским зерном не зайдет 9 августа в порт Триполи, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тонн кукурузы. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации гавани.

Собеседник агентства отметил, что сухогруз с флагом Сьерра-Леоне уже изменил маршрут и отменил прибытие в порт, которое было запланировано на 9 августа. При этом он не уточнил, куда судно могло направиться, но ранее оно находилось поблизости от гавани турецкого Искендеруна.

«Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, поставщик украинского зерна уже занимается этим вопросом.

Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут

Позже посольство Украины в Ливане подтвердило, что заказчик отказался покупать груз с Razoni и теперь поставщик ищет нового. Там отмечали, что на решение повлияла задержка доставки кукурузы в страну более чем на пять месяцев.

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