Сухогруз Razoni с украинским зерном не зайдет 9 августа в порт Триполи, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тонн кукурузы. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации гавани.

Собеседник агентства отметил, что сухогруз с флагом Сьерра-Леоне уже изменил маршрут и отменил прибытие в порт, которое было запланировано на 9 августа. При этом он не уточнил, куда судно могло направиться, но ранее оно находилось поблизости от гавани турецкого Искендеруна.

«Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, поставщик украинского зерна уже занимается этим вопросом.