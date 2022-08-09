Нефть подешевела на возможном возобновлении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть во вторник немного снижаются на перспективах возобновления поставок черного золота из Ирана на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.48 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,22%, до 90,56 доллара, передает РИА «Новости».

Во вторник туром цены на нефть слегка снижаются на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.

«Разговоры о возможном возобновлении поставок из Ирана продолжают нервировать рынок», – приводит Bloomberg мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин.