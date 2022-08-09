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1 час назад

Нефть подешевела на возможном возобновлении поставок из Ирана

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть во вторник немного снижаются на перспективах возобновления поставок черного золота из Ирана на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подешевела на возможном возобновлении поставок из Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 7.48 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,22%, до 90,56 доллара, передает РИА «Новости».

Во вторник туром цены на нефть слегка снижаются на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.

«Разговоры о возможном возобновлении поставок из Ирана продолжают нервировать рынок», – приводит Bloomberg мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин.

«Объем торгов остается довольно скромным, и в настоящее время не требуется много усилий, чтобы привести рынок в движение», – добавила эксперт.

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