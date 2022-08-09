Рубль укрепил свои позиции к доллару и евро

Рубль открывает торги вторника ростом к основным иностранным валютам. Курс доллара падает на 4 копейки, до 60,71 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Накануне вечером российская валюта ослабла к доллару и к евро. Курс американской валюты повысился до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля.
Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил агентству «Прайм», что российская валюта к осени будет на уровне 66—72 рублей за доллар. На это повлияет снижения ключевой ставки на 150 базовых пунктов, полагает он.
Недавно ситуация на валютном рынке подвергалась давлению со стороны азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она прибыла в аэропорт Тайбэя. Однако риски эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня снизились после того, как Пелоси покинула остров.