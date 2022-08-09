Рубль укрепил свои позиции к доллару и евро

Рубль открывает торги вторника ростом к основным иностранным валютам. Курс доллара падает на 4 копейки, до 60,71 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне вечером российская валюта ослабла к доллару и к евро. Курс американской валюты повысился до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля.

Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил агентству «Прайм», что российская валюта к осени будет на уровне 66—72 рублей за доллар. На это повлияет снижения ключевой ставки на 150 базовых пунктов, полагает он.