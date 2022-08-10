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1 час назад

Акции "СПБ биржи" росли на 28%

ТАССиещё 1

Акции "СПБ биржи" в ходе торгов на Санкт-Петербургской бирже росли на 28%, свидетельствуют данные торговой площадки. Заметный рост котировок наблюдается третий день подряд после новостей о возобновлении проведения биржей основной торговой сессии с 10 утра.

Акции «СПБ биржи» росли на 28%
Фото: ТАССТАСС

По данным биржи на 11:10 мск, акции росли на 27,91%, до $2,75 за бумагу. К 11:13 мск цена акций замедлила рост до 24,19% и составила $2,67 за бумагу.

8 августа акции "СПБ биржи" составляли в максимуме $1,74 за бумагу, на следующий день их стоимость повысилась до $2,2.

Рынки,СПБ Биржа,
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