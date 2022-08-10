Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию восстановлены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление словацкого оператора Transpetrol.

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Представитель компании Линда Вашковичова подтвердила, что поставки не возобновятся и страна останется без сырья из «Дружбы». Одновременно она указала, что российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии.

Ранее сообщалось, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Уточнялось, что, если прокачка сырья начнется в среду, оно поступит по нефтепроводу в Словакию утром в четверг.