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1 час назад

Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»

Lenta.ruиещё 46

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию восстановлены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление словацкого оператора Transpetrol.

Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель компании Линда Вашковичова подтвердила, что поставки не возобновятся и страна останется без сырья из «Дружбы». Одновременно она указала, что российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии.

Россия возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в Европу через Украину

Ранее сообщалось, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Уточнялось, что, если прокачка сырья начнется в среду, оно поступит по нефтепроводу в Словакию утром в четверг.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.

Рынки,Транснефть,ЕС,
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