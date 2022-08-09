Литовский транзит: Россия может подать в суд на Евросоюз

На сегодня уже исчерпаны выделенные Евросоюзом квоты по провозу из России в Калининградский эксклав через Литву ряда грузов, среди которых сталь, нефтепродукты, удобрения и другие позиции, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай» о перспективах Калининградского транзита. Но главная проблема впереди. Как напомнил глава самого западного российского региона, с 1 сентября Siauliu bankas — единственный банк Литвы, уполномоченный правительством республики проводить оплату за перевозку российских грузов по участку Литовской железной дороги, перестанет проводить платежи.

Фото: ТАСС ТАСС

Есть опасность, что мы потеряем возможность транспортировки грузов по железной дороге, причем именно из-за действий Литвы, — подчеркнул Алиханов.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 9 августа на телеканале LRT, что «нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться. Не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных».

Как рассказал Алиханов, Калининградская область, в случае если с 1 сентября железнодорожные перевозки действительно прекратятся, не окажется, к счастью, в бедственном положении, поскольку успела сделать достаточные запасы к зиме. Кроме того, сохраняется морской путь доставки из порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Однако, сказал калининградский губернатор на дискуссии клуба «Валдай», нельзя просто так оставлять подобное самоуправство Литвы, ограничивающее транзит даже не по согласованию с ЕС, а по собственной инициативе.

Все затраты российской стороны, связанные с прекращением транзита и дополнительными издержками, стоит заявлять в качестве иска к Литве, а, возможно, и к Евросоюзу, по инициативе которого были введены санкции против России, — заявил он.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, как именно может выглядеть такой иск, Алиханов сказал:

Мы готовы предоставить все данные, затраты операторов перевозок. А выступать истцом должна Российская Федерация, поскольку Калининградская область — ее территория.

Заявление губернатора было поддержано в ходе дискуссии в клубе «Валдай». Посол по особым поручениям Алексей Исаков, бывший послом РФ в Литве до высылки оттуда 4 апреля 2022 года, заявил:

Я не хотел бы заглубляться в то, как именно российская сторона может отреагировать на политику Вильнюса. Но ответные меры проработаны в межведомственном формате и в случае необходимости могут быть применены.

Впрочем, какого рода могут быть эти меры, Исаков не раскрыл.

Тем временем в России обсуждают, чем заменить железнодорожный транзит. Собственно, решение одно — морские грузоперевозки. Однако для них не хватает судов. В настоящее время на линии Усть-Луга — Балтийск (Калининград) работают три парома: «Амбал», «Балтийск» и вышедший с апреля на линию новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский». Ожидается, что до конца года на линию может выйти еще один современный паром — «Генерал Черняховский».

Для налаживания морского моста нужно порядка 22 паромов класса «Маршала Рокоссовского», то есть каждое судно грузооборотом 1,1 млн т в год, — отметил Алиханов.

Однако взять такое количество судов сегодня негде.

Нам надо готовиться к полному закрытию железнодорожного транзита грузов через Литву и созданию морского моста, — считает еще один участник дискуссии управляющий партнёр «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. — Не верю, что Литва пойдет нам навстречу сейчас, если не шла все предыдущие 20 лет. Нужно дополнять паромы контейнеровозами. К сожалению, построить быстро мы их не сможем, поэтому необходимо покупать, фрахтовать, переводить в российский реестр. Совсем плохонькое китайское судно стоит порядка $15 млн, получше — около $30 млн. Но в перспективе должны появляться и свои суда.

По словам Безбородова, возможно, что в октябре-ноябре к обеспечению перевозок по морскому мосту Усть-Луга — Балтийск подключатся частные компании.

Сегодня у нас в общем набирается в общей сложности лишь половина от числа судов, которое необходимо в случае закрытия железнодорожного транзита, — отметил Алиханов. — Но есть предложение собрать на Балтике суда, высвободившиеся после введения санкций против России, и поставить их на эту линию.

Но пока что российская сторона будет до последнего стараться договориться с Литвой о продолжении железнодорожного транзита. Так, по словам Алиханова, если литовский Siauliu bankas не в состоянии проводить платежи, то пусть Вильнюс откроет счет в казначействе.