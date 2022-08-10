В Молдавии оценили последствия прекращения поставок газа из РФ

Если компания «Газпром» прервет поставки газа в Молдавию, то без энергоресурса останется и непризнанное Приднестровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спыну.

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По его словам, это случится, если будет разорван контракт «Молдовагазом». Отмечается, что Молдавия никогда не согласимся с прямыми поставками Тирасполю. При этом Кишинев не хочет лишать его голубого топлива, но если поставки из России оборвутся, то Приднестровью придется справиться с резким ростом цен.

«Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену — нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», — отметил Спыну.