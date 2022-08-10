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23 минуты назад

Эксперт рассказал об обвале рубля после «нефтяного отката»

Елена Прошина

Крепкая поддержка российской национальной валюты со стороны торгового дисбаланса и выручка компаний, работающих на экспорт, не дают ей реагировать на падение цен на нефть к полугодовым минимумам, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

Раскрыты риски для рубля после «нефтяного отката»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по его словам, спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. Кроме того, Банк России ранее заявил, что его основной сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила лишь с 2023 года.

Однако высокие цены на нефть и газ являются едва ли не единственной защитой нацвалюты РФ от большой геополитической неопределенности, высоких рисков санкций в отношении Москвы и нарастающего негативного влияния уже введенных ограничительных мер. Это говорит о том, что рубль может перейти к ослаблению, если нефтяные цены продолжат снижаться и факторы, которые этому способствуют, приобретут более существенное влияние в долгосрочный период времени на рынок сырья.

Бабин считает, что сегодня основной угрозой для всех сырьевых активов остается ослабление мировой экономики и признаки рецессии у крупных стран-потребителей сырья, что способно серьезно ослабить на него спрос. Это приведет к более сильному снижению цен на сырье, и на низких уровнях они могут оставаться продолжительное время. Ситуация при этом усугубиться новым экономическим кризисом. В этом случае доллар может подняться выше 80 рублей.

Рынки,Дмитрий Бабин,Банк России,
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