Раскрыты риски для рубля после «нефтяного отката»

Крепкая поддержка российской национальной валюты со стороны торгового дисбаланса и выручка компаний, работающих на экспорт, не дают ей реагировать на падение цен на нефть к полугодовым минимумам, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

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При этом, по его словам, спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. Кроме того, Банк России ранее заявил, что его основной сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила лишь с 2023 года.

Однако высокие цены на нефть и газ являются едва ли не единственной защитой нацвалюты РФ от большой геополитической неопределенности, высоких рисков санкций в отношении Москвы и нарастающего негативного влияния уже введенных ограничительных мер. Это говорит о том, что рубль может перейти к ослаблению, если нефтяные цены продолжат снижаться и факторы, которые этому способствуют, приобретут более существенное влияние в долгосрочный период времени на рынок сырья.