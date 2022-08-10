Запрет на импорт угля из России вступил в силу в ЕС

Со среды, 10 августа, в Европейском союзе вступил в силу запрет на импорт угля из России. Некоторые государства уже начали осуществлять закупку топлива у других стран, в частности, у Колумбии, Австралии и ЮАР, передает РБК.

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Напомним, что ЕС сообщал о планах ввести эмбарго на приобретение, поставки или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в апреле. Такой запрет содержался в пятом пакете санкций. С сегодняшнего дня данная мера начала действовать. Сторонами ранее выполнялись обязательства по договорам, которые были заключены до 9 апреля.

Согласно ожиданиям Еврокомиссии, запрет затронет 25% от суммарного экспорта угля из Российской Федерации. Минэнерго России ранее отмечало, что экспорт угля из страны в Евросоюз в 2021 году дошел на уровня в 48,75 миллиона тонн (22,6% от общего экспорта). На энергетический уголь пришлась наибольшая доля в 45,3 миллиона тонн. Напомним, что он необходим для генерации тепла и электричества. На коксующийся уголь пришелся объем в 3,45 миллиона тонн (нужен для производства стали).