Рубль укрепился к доллару и евро

На открытии торгов в среду российская валюта укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Так, курс доллара падает до 60,14 рубля, курс евро — до 60,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на старте торгов повышается на 0,09%, индекс РТС — на 0,36%.
Накануне вечером рублю удалось укрепиться к доллару и евро благодаря росту стоимости нефти. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) упал на 61 копейку, до 60,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 61,64 рубля. Цена нефти марки Brent в процессе торгов поднималась выше 98 долларов за баррель.
Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил агентству «Прайм», что при возобновлении государственных валютных интервенций российская валюта будет находиться в районе 66-72 за доллар. Если ограничения на движение капитала сохранятся, а спрос на валюту будет слабым из-за слабого возобновления импорта, стоимость доллара будет составлять 58-64 рубя, указал эксперт.