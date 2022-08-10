Рубль укрепился к доллару и евро

На открытии торгов в среду российская валюта укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Так, курс доллара падает до 60,14 рубля, курс евро — до 60,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на старте торгов повышается на 0,09%, индекс РТС — на 0,36%.

Накануне вечером рублю удалось укрепиться к доллару и евро благодаря росту стоимости нефти. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) упал на 61 копейку, до 60,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 61,64 рубля. Цена нефти марки Brent в процессе торгов поднималась выше 98 долларов за баррель.