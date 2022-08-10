Акции Coinbase рухнули после отчета о миллиардном убытке

Акции Coinbase упали во вторник после того, как криптовалютная биржа сообщила об убытках в размере более $1 млрд во втором квартале и не оправдала оценок аналитиков по доходам, пишет CNBC.

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Прибыль криптовалютная биржа не получила: во втором квартале у нее наблюдался убыток в размере $4,98 на акцию против убытка в размере $2,65 на акцию, как ожидали аналитики Refinitiv.

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По данным Refinitiv, выручка составила $808,3 млн против ожидаемых $832,2 млн.

Выручка Coinbase снизилась почти на 64%, поскольку инвесторы стали покидать рынок криптовалют после его драматического роста в прошлом году. Выручка от розничных транзакций составила 616,2 млн долларов, что на 66% ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных StreetAccount, в 667,1 млн долларов.

Согласно письму акционерам, Coinbase сообщила о чистом убытке в размере $1,1 млрд по сравнению с чистой прибылью в размере $1,59 млрд в том же квартале прошлого года. Убыток компании составил $377 млн: он был связан с обесценением криптовалют. Собственные криптовалютные активы Coinbase в конце июня стоили $428 млн по сравнению с примерно $1 млрд в конце марта. Более 40% криптовалютных активов в биткоинах.

Компания сообщила о снижении в течение этого периода количества пользователей, совершающих ежемесячные транзакции: всего 9 млн по сравнению с 9,2 млн в первом квартале, но это все равно больше, чем консенсус StreetAccount — 8,7 млн. Макроэкономические и криптовалютные кредиты привели к снижению объема торгов в течение квартала.

Акции Coinbase упали на 75% во втором квартале, тогда как BTC подешевел примерно на 59%. Coinbase заявила, что продлит мораторий на прием на работу в обозримом будущем и сократит численность персонала на 18%. Количество активов на ее платформе упало за квартал с $256 млрд до $96 млрд, в основном из-за давления на цены криптовалют.

Coinbase также была вынуждена обновить свой прогноз на весь год. Теперь ожидается от 7 до 9 млн пользователей, совершающих ежемесячные транзакции, по сравнению с диапазоном от 5 до 15 млн всего 3 месяца назад. Руководство компании заявило, что ожидает, что средний доход от транзакций на пользователя составит около $20.