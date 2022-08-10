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1 час назад

Индия начала отказываться от долларов

Lenta.ru

Индийские компании, закупающие уголь в России, стали отказываться от долларов при оплате сырья. Таким образом они пытаются снизить риски попадания под санкции США. Для расчетов с поставщиками в республике используют в основном юани и дирхамы, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенных документов.

Индия начала отказываться от долларов
Фото: ReutersReuters

В июне индийские импортеры оплатили не менее 742 тысяч тонн российского угля в альтернативных доллару валютах. Такие объемы составляют 44 процента от 1,7 миллиона тонн общего импорта угля из России. Сейчас республика наращивает импорт сырья, предпочитая российские поставки американским из-за скидок.

В последние недели при оплате угля вместо долларов в Индии начали чаще использовать китайские юани, дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары и евро. На китайскую валюту пришелся 31 процент недолларовых платежей, на гонконгский доллар — 28 процентов. По данным источника агентства, в евро оплачивалось менее четверти поставок, а в дирхамах — около одной шестой. При этом трейдеры отмечают, что американская валюта остается основной для импорта товаров в Индии.

Для России валюты США и Евросоюза стали невостребованными после введения многочисленных санкций со стороны Запада в ответ на действия Москвы на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал эти валюты «токсичными». В то же время, по его словам, Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах.

Рынки,Антон Силуанов,ЕС,
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