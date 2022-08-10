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1 час назад

Молдавия не сможет в августе заплатить «Газпрому»

Илья Родин

Глава правления «Молдовагаз» Вадим Чебан признался, что у компании возникли финансовые трудности. Она не сможет в августе внести денежные средства в необходимом объеме на счет «Газпрома». Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что «Газпром» и «Молдовагаз» подписали долгосрочный контракт на поставку энергоносителя. В течение пяти лет молдавская сторона обязана оплатить потребленные в прошедшем месяце объемы газа до 20 числа текущего. Кроме того, ей необходимо в эти же сроки внести авансовый платеж за текущий месяц.

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Чебан подчеркнул, что компания не в состоянии оплатить счета в полном объеме. «Молдовагаз» внесет деньги за июль, но финансов для оплаты за август у нее нет.

«Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», - уточнил председатель правления.

Он пояснил, что с учетом невозможности дальнейшего повышения цен за газ для домохозяйств и небольшого потребления в летний период, компания в вопросе выплат «Газпрому» может надеяться только на отсрочку платежей до четвертого квартала.

Напомним, цена на голубое топливо в Молдавии постоянно повышается. Она выросла с 4 леев (12,52 руб.) до 23 леев (71,99 руб.) за 1 куб. м газа с учетом НДС.

Рынки,Вадим Чебан,Газпром,
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