Недельная дефляция в России в августе замедлилась до 0,08%

Дефляция в России со 2 по 8 августа 2022 замедлилась до 0,08%. Неделей ранее она находилась на уровне 0,14%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В общем с начала августа потребительские цены снизились на 0,1%. При этом с 1 января они выросли на 10,87%. В годовом выражении инфляция на 8 августа составила 15%.

Овощи, фрукты и большинство остальных продуктов в августе продолжили дешеветь. Сильнее всего в третий месяц лета упали цены на подсолнечное масло (на 0,9%), пшено и гречку (на 0,8%).

Лидерами роста стоимости в августе стали сахар (на 0,8%), баранина (на 0,7%) и овощные консервы для детского питания (на 0,3%).