В Минпромторге предложили новые даты обязательной маркировки пива

Минпромторг России подготовил новый законопроект о маркировке пива. Документ предполагает, что с 1 апреля 2023 года она станет обязательной для пива в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. Соответствующий закон появился на портале проектов нормативных правовых актов.

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Также документ вводит с 1 марта 2023 года обязательную регистрацию участников отрасли в системе маркировки «Честный знак». Через месяц, с 1 апреля, российские пивовары должны будут направлять в нее информацию о продаже промаркированной продукции.

В Минпромторге отметили, что реализация законопроекта стала возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкоголя и «Честного знака». Соответственно, пивовары смогут пройти регистрацию в системе маркировки в качестве участников оборота только при наличии аккаунта в ЕГАИС.