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1 час назад

В Минпромторге предложили новые даты обязательной маркировки пива

Елена Прошина

Минпромторг России подготовил новый законопроект о маркировке пива. Документ предполагает, что с 1 апреля 2023 года она станет обязательной для пива в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. Соответствующий закон появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минпромторге предложили новые даты обязательной маркировки пива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также документ вводит с 1 марта 2023 года обязательную регистрацию участников отрасли в системе маркировки «Честный знак». Через месяц, с 1 апреля, российские пивовары должны будут направлять в нее информацию о продаже промаркированной продукции.

В Минпромторге отметили, что реализация законопроекта стала возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкоголя и «Честного знака». Соответственно, пивовары смогут пройти регистрацию в системе маркировки в качестве участников оборота только при наличии аккаунта в ЕГАИС.

Изначально Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в кегах с 1 сентября 2022 года, а в других упаковках с 1 декабря 2023 года. Однако президент России Владимир Путин продлил начавшиеся эксперименты и отложил начало еще незапущенных на год. При этом сам эксперимент по маркировке пива и других отдельных видом слабоалкогольной продукции стартовал в России еще 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.

Рынки,Владимир Путин,Минпромторг,
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