Рубль укрепился на старте торгов

Российская валюта на открытии торгов в четверг повышается к основным иностранным валютам. Курс доллара падает до 60,59 рубля, курс евро — до 62,7 рубля, следует из данных Московской биржи .

Накануне вечером российская валюта ослабела. Курс доллара повысился до 60,67 рубля, евро – до 62,75 рубля. Как стало известно, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля 2022 года и в июле достигла 8,5%, хотя в предыдущем месяце она была на уровне 9,1%. В месячном выражении увеличение инфляции в США остановилось и в июле составило 1,3%.