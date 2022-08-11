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52 минуты назад

Рубль укрепился на старте торгов

Лера Букина

Российская валюта на открытии торгов в четверг повышается к основным иностранным валютам. Курс доллара падает до 60,59 рубля, курс евро — до 62,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль укрепился на старте торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи на старте торгов повышается на 0,26%, долларовый индекс РТС — на 0,16%.

Накануне вечером российская валюта ослабела. Курс доллара повысился до 60,67 рубля, евро – до 62,75 рубля. Как стало известно, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля 2022 года и в июле достигла 8,5%, хотя в предыдущем месяце она была на уровне 9,1%. В месячном выражении увеличение инфляции в США остановилось и в июле составило 1,3%.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил агентству «Прайм», что в настоящее время прорабатывается международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС.

Рынки,БРИКС,Московская биржа,
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