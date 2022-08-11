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24 минуты назад

CNN: "улыбка доллара" грозит ущербом для стран со слабой экономикой

Газета.Ru

«Улыбка доллара» может нанести ущерб слабым экономикам других стран и не предвещает для них ничего хорошего. Об этом сообщает CNN.

Названа опасность «улыбки доллара»
Фото: unsplashunsplash

Зарубежные инвесторы могут заработать как на экономическом подъеме в США, так и сохранить сбережения в случае спада экономики. Это очень часто называют «улыбкой доллара» — из-за формы графика роста. Однако подобная ситуация может нанести ущерб странам с более скромными экономиками, отметили в публикации.

С января 2022 года доллар укрепился на 10%. Поэтому инвесторы стали активнее вкладываться в американскую валюту, так как считают ее более надежным активом в условиях мировой рецессии. Кроме того, политика Федеральной резервной системы США, которая борется с инфляцией, лишь только сильнее привлекает инвестиции в доллар. Однако такая ситуация еще сильнее ослабляет экономики менее защищенных стран, у которых усиливается нагрузка на бюджет при сильном долларе.

В статье указали, что усиление доллара отрицательно сказывается на экономическом росте других стран. То есть компаниям не хватает средств на импорт необходимых компонентов для производства, поэтому производительность сокращается. Это уже приводит к тому, что ВВП начинает уменьшаться.

Россиянам назвали возможную замену доллару

10 августа курс доллара США снизился к другим мировым валютам после публикации данных о замедлении инфляции в стране. Согласно данным финансовой платформы Investing.com, к 16:35 (мск) доллар подешевел к евро на 1%, до $0,96.

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