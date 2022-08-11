Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией

Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали контракт, согласно которому будут осуществлены коммерческие перетоки электроэнергии между странами.
«Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года», – сообщила в четверг пресс-служба румынской компании, сообщает РИА «Новости».
В марте 2022 года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт.
Около 72% импортных поставок электроэнергии в Молдавию приходится на Молдавскую ГРЭС. Остальные объемы импортируются из Украины. Собственная генерация Молдавии покрывает потребности в электроэнергии примерно на 25%.