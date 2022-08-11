Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией

«Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года», – сообщила в четверг пресс-служба румынской компании, сообщает РИА «Новости».