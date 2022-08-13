В России побит рекорд покупки рубля

«Это признак того, что возникшие проблемы с импортом не решаются, а значит, нарастают риски для всей экономики РФ. Тупиковая ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения может усилить волну спада в промышленности в ближайший год. Поэтому какое-то время курс рубля будет более-менее стабильным, но в ближайший год наша национальная валюта, очевидно, будет слабеть», — заявил собеседник издания.