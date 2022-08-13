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48 минут назад

В России побит рекорд покупки рубля

Национальная Служба Новостейиещё 2

Россияне в июле купили рекордный объем валюты. Разница между купленной и проданной валютой составила 237,1 млрд рублей. Таковы данные из обзора рисков финансовых рынков за июль, опубликованного Центробанком России, пишут «Известия».

В России побит рекорд покупки рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты объяснили пользу плавающего курса рубля В июне объем нетто-покупок на Мосбирже превышал 176 млрд рублей, в июле уже — 237 млрд рублей.

Эксперты признали физлица значимыми нетто-покупателями. По мнению заведующего кафедрой «Финансы и страхование» Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС Александра Миллермана, население продолжает считать валюту надежным средством сбережения.

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«Покупки произошли не одномоментно, это статистика за месяц. Россияне и раньше покупали валюту для разных целей: для туристических поездок, для переезда, для сохранения накоплений», — считает Миллерман.

Обеспеченные россияне вкладывают валюту недвижимость за рубежом, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Говоря о зависимости налоговых поступлений в федеральный бюджет от курса рубля, аналитик предупредил, что импорт в России не восстанавливается и ослабляет курс рубля.

«Это признак того, что возникшие проблемы с импортом не решаются, а значит, нарастают риски для всей экономики РФ. Тупиковая ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения может усилить волну спада в промышленности в ближайший год. Поэтому какое-то время курс рубля будет более-менее стабильным, но в ближайший год наша национальная валюта, очевидно, будет слабеть», — заявил собеседник издания.

Ранее РИА Новости сообщило, что стабилизация российской национальной валюты в первой половине августа поддержит перестройку внешней торговли России в пользу роста импорта, что может ослабить рубль ближе в осени.

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