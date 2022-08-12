Эксперт спрогнозировал курс рубля в сентябре

Управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин рассказал, какой курс рубля стоит ожидать в ближайшее время, а также перечислил факторы его потенциального укрепления и ослабления. Об этом сообщает «Свободная пресса».

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Степан Сумин считает, что вопреки многим прогнозам, рубль успешно проводит 2022 год, хоть осенью и ожидается очередное укрепление доллара. В качестве факторов усиления курса рубля эксперт приводит высокие цены на энергоносители, неизменность ставки Центрального банка, слабые темпы восстановления импорта, введение ограничений на торговлю долларом и налоговой период в конце каждого месяца.

Впрочем, факторов ослабления курса рубля также достаточно. В качестве главных эксперт назвал новое бюджетное правило с возобновлением покупки валюты за счет нефтегазового дохода и допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам на фондовой бирже. Кроме того, с сентября по рублю ударит восстановление импорта, а ещё позже ситуацию усложнит смягчение ЦБ РФ в части ограничительных мер по валютным операциям. Последними факторами ослабления Сумин назвал снижение цен на энергоносители и снижение ключевой ставки.

«Увеличение лонг позиций на срочном рынке во фьючерсных контрактах на пару доллар/рубль. Покупатель преобладает над продавцом, люди верят в ослабление рубля и покупают валюту», – заключил эксперт.