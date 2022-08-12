Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Эксперт спрогнозировал курс рубля в сентябре

Елена Прошина

Управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин рассказал, какой курс рубля стоит ожидать в ближайшее время, а также перечислил факторы его потенциального укрепления и ослабления. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Эксперт спрогнозировал курс рубля в сентябре
Фото: ТАССТАСС

Степан Сумин считает, что вопреки многим прогнозам, рубль успешно проводит 2022 год, хоть осенью и ожидается очередное укрепление доллара. В качестве факторов усиления курса рубля эксперт приводит высокие цены на энергоносители, неизменность ставки Центрального банка, слабые темпы восстановления импорта, введение ограничений на торговлю долларом и налоговой период в конце каждого месяца.

Аналитик спрогнозировал возможное падение доллара

Впрочем, факторов ослабления курса рубля также достаточно. В качестве главных эксперт назвал новое бюджетное правило с возобновлением покупки валюты за счет нефтегазового дохода и допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам на фондовой бирже. Кроме того, с сентября по рублю ударит восстановление импорта, а ещё позже ситуацию усложнит смягчение ЦБ РФ в части ограничительных мер по валютным операциям. Последними факторами ослабления Сумин назвал снижение цен на энергоносители и снижение ключевой ставки.

«Увеличение лонг позиций на срочном рынке во фьючерсных контрактах на пару доллар/рубль. Покупатель преобладает над продавцом, люди верят в ослабление рубля и покупают валюту», – заключил эксперт.

Напомним, что ранее Центральный банк России назвал три возможных варианта развития экономики в стране.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители