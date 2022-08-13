S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

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Так, Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга (DDE), в связи с чем долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

В свою очередь S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»). «Учитывая условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение [об отсрочке] как проблемное и равнозначное дефолту», — приводит цитату представителей агентства Reuters.

Кроме того, S&P понизило рейтинг в национальной валюте Украины с B-/B до CCC+/C, Fitch сохранило соответствующий рейтинг на уровне CCC-.