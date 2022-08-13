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1 час назад

В Португалии допустили прокладку газопровода в обход Франции

Майк Габриелян

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта раскрыл подробности нового европейского газового проекта. В ЕС задумали построить газопровод, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход Франции.

В Португалии допустили прокладку газопровода в обход Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает издание Observador.

По словам премьера, Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом.

Антониу Кошта отметил, что первоначальный вариант столкнулся с экологическими ограничениями во Франции. Альтернативный вариант, в обход Франции, предполагает строительство газовой нитки из Испании и Португалии в Италию. Этот маршрут предполагает, что газопровод проложат через Средиземное море.

Проект поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он «указал на Португалию как на важную часть решения газового кризиса».

В Лиссабоне считают, что газовая магистраль между Португалией и Испанией и остальной Европой могла бы внести «массивный вклад» в снабжение центра и севера Европы.

«С самого начала кризиса Испания и Португалия пытались включить этот проект в повестку энергетической политики, а также европейских фондов, но с относительным успехом. Теперь они получили поддержку — почти отчаянную — из Германии», - пишет Observador.

Ранее СМИ сообщали, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы.

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