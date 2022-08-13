Россияне нашли замену евро

Финансовые аналитики рассказали в интервью РБК об основных факторах, влияющих на курс юаня. Они отметили, что курс китайской валюты постепенно растет.

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По мнению экспертов, увеличение спроса на юань на российском рынке вызвано, во-первых, девалютизацией финансовой системы РФ. Власти постепенно отказываются от валют государств, внесенных в список недружественных. Во-вторых, на это влияет рост товарооборота с КНР.

Финансисты полагают, что юань становится основной заменой «классическим валютам» - доллару и швейцарскому франку, а также более современному евро. Роль китайской валюты будет расти по мере отказа от долларового обеспечения.

Аналитик ПСБ Евгений Локтюхов подчеркнул, что ликвидность юаня на Московской бирже значительно выросла. Проблема заключается в том, что в настоящее время он практически не распространен в России как инвестиционный инструмент.

Кроме того, на темпах распространения юаня в России сказываются осторожность китайских кредитных организаций, неготовность властей Китая форсировать соответствующие процессы, пояснил эксперт.