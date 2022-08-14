Немцы раскрыли новый газовый провал Германии

Попытка министра экономики ФРГ Роберта Хабека договориться с Катаром о дополнительных поставках газа обернулась провалом: теперь катарское топливо уходит в Италию. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Авторы статьи напомнили, что после визита Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу прошло уже несколько месяцев, однако поставки ресурса в Германию так и не увеличились, несмотря на якобы достигнутые договоренности ФРГ с Катаром. Сложившаяся ситуация особенно опасна для Германии в связи с тем, что Россия стала пропускать по газопроводу «Северный поток — 1» лишь пятую часть от прежнего объема газа, уточняется в статье.

На фоне неудачных переговоров Хабека, итальянская энергетическая компания Eni сообщила о начале сотрудничества с катарским предприятием по производству природного газа.

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ», — приводят слова генерального директора Eni Клаудио Дескальци авторы.