Стоимость биткоина продолжает расти. Сегодня, 14 августа, она поднялась выше $25 000. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что цена криптовалюты поднялась выше $25 000 впервые с середины июня. Вместе с тем, его стоимость на 46% меньше, чем в августе 2021 года.

По данным агентства, высокую цену биткоина зафиксировал только портал Coindesk. На других площадках его стоимость несколько меньше. Биржа CoinMarketCap указывает $24 663, сервис CoinGecko $24 988. Минимальная стоимость за последние сутки составила $24 346,11.