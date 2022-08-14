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1 час назад

Стоимость биткоина превысила $25 000

Илья Родин

Стоимость биткоина продолжает расти. Сегодня, 14 августа, она поднялась выше $25 000. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что цена криптовалюты поднялась выше $25 000 впервые с середины июня. Вместе с тем, его стоимость на 46% меньше, чем в августе 2021 года.

По данным агентства, высокую цену биткоина зафиксировал только портал Coindesk. На других площадках его стоимость несколько меньше. Биржа CoinMarketCap указывает $24 663, сервис CoinGecko $24 988. Минимальная стоимость за последние сутки составила $24 346,11.

Эксперты подчеркнули, что на стоимость биткоина и других криптовалют влияет политика ФРС США и других регуляторов, а также международная повестка.

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