Предназначенное для Ливана украинское зерно прибыло в Сирию

Сухогруз Razoni, вышедший из одесского порта 1 августа с грузом украинского зерна, прибыл в сирийский порт Тартус. Изначально груз предназначался для Ливана, но правительство страны отказалось от него, сославшись на просрочку сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что после Ливана корабль направился в Турцию и 11 августа встал на якорь в Мерсине. На следующий день сухогруз продолжил свой путь. При этом капитан отключил транспондер (автоматизированный приемопередатчик сигнала о местонахождении).

Источники агентства рассказали в воскресенье, 14 августа, что судно подошло к Сирии.

В настоящее время в украинском порту Южный идет погрузка сухогруза Brave Commander. Через несколько дней он отправится в Эфиопию с 23 тыс. тонн пшеницы на борту. Поставку зерна голодающим жителям страны оплатили ООН, гуманитарные фонды и меценаты.