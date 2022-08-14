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1 час назад

Первое судно с украинским зерном прибыло в Сирию

Илья Родин

Сухогруз Razoni, вышедший из одесского порта 1 августа с грузом украинского зерна, прибыл в сирийский порт Тартус. Изначально груз предназначался для Ливана, но правительство страны отказалось от него, сославшись на просрочку сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Предназначенное для Ливана украинское зерно прибыло в Сирию
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что после Ливана корабль направился в Турцию и 11 августа встал на якорь в Мерсине. На следующий день сухогруз продолжил свой путь. При этом капитан отключил транспондер (автоматизированный приемопередатчик сигнала о местонахождении).

Источники агентства рассказали в воскресенье, 14 августа, что судно подошло к Сирии.

В настоящее время в украинском порту Южный идет погрузка сухогруза Brave Commander. Через несколько дней он отправится в Эфиопию с 23 тыс. тонн пшеницы на борту. Поставку зерна голодающим жителям страны оплатили ООН, гуманитарные фонды и меценаты.

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По данным агентства, Украину в рамках «продуктовой сделки» покинули в общей сложности 16 судов с зерном.

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