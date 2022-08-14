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1 час назад

Германия с опережением заполнила газовые хранилища

Lenta.ru

Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Германии с опережением заполнены на 75 процентов. Об этом написал в своем Twitter глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер.

Германия с опережением заполнила газовые хранилища
Фото: ReutersReuters

Ранее руководство ФРГ предъявило требования, согласно которым подземные хранилища газа к 1 сентября должны быть заполнены на 75 процентов, к 1 октября — на 85 процентов, а к 1 ноября — на 95 процентов. «Достигнут рубеж в хранении газа. Большой спасибо всем. Cледующая цель — 85% к 1 октября», — подчеркнул Мюллер.

Однако в беседе с ZDF Мюллер заявил, что Германия должна на 20 процентов сократить потребление газа. Одновременно он поприветствовал решение стран блока сократить потребление на 15 процентов. Если все европейские страны станут экономить газ, его будет достаточно, чтобы пережить осень и зиму, отмечает политик.

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В начале августа запасы газа в хранилищах ФРГ возросли до 70 процентов. По словам Федерального сетевого агентства ФРГ, при сохранении такого уровня Германия сможет сформировать запасы в 95 процентов заполненности хранилищ только с введением дополнительных мер.

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