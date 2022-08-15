Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Цены на нефть снизились на ряде факторов

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются более чем на 1%, инвесторы оценивают ряд факторов – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Цены на нефть снизились на ряде факторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 9.02 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 97,05 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 91,05 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник утром цены на нефть снижаются, чему способствует ряд факторов. Так, негативное влияние на нефтяные котировки оказывает статистика из Китая – объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такой статистике способствуют возобновившиеся в очередной раз коронавирусные ограничения в связи с политикой «нулевой заболеваемости».

Рынки также продолжают оценивать факторы, указывающие на увеличение предложения черного золота. Инвесторы следят за переговорами между США и Ираном насчет возможного возобновления поставок нефти из Ирана.

«Возобновившиеся коронавирусные ограничения в Китае оказывают давление на спрос на фоне опасений по поводу рецессии, в то время как опасения по поводу предложения ослабли», – считает основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители