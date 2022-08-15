Цены на нефть снизились на ряде факторов

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются более чем на 1%, инвесторы оценивают ряд факторов – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

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По состоянию на 9.02 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 97,05 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 91,05 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник утром цены на нефть снижаются, чему способствует ряд факторов. Так, негативное влияние на нефтяные котировки оказывает статистика из Китая – объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такой статистике способствуют возобновившиеся в очередной раз коронавирусные ограничения в связи с политикой «нулевой заболеваемости».

Рынки также продолжают оценивать факторы, указывающие на увеличение предложения черного золота. Инвесторы следят за переговорами между США и Ираном насчет возможного возобновления поставок нефти из Ирана.