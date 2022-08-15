Рубль укрепился к доллару и евро

Российская валюта демонстрирует укрепление позиций на открытии торгов в понедельник, 15 августа. Курс доллара опускается на 13 копеек, до 60,48 рубля, евро — на 35 коп, до 61,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

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В минувшую пятницу, 12 августа, российской валюте удалось символически укрепиться. Однако по итогам недели она ослабла. Так, курс доллара опустился до 60,6 рубля, евро - до 62,31 рубля.

Ранее CEO Feel Momentum Group Антон Яковлев заявил, что курс американской валюты к концу 2022 года повысится выше 80 рублей, поскольку сейчас нет необходимости в крепком рубле.