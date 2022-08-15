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54 минуты назад

Поставки СПГ в Европу упали до минимума за полгода

Lenta.ru

Поставки регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода, ниже текущих отметок он опускался в феврале, пишет «Интерфакс».

Поставки СПГ в Европу упали до минимума за полгода
Фото: Issei Kato / ReutersIssei Kato / Reuters

Объемы поставок в текущем месяце падают на 10 процентов по отношению к среднесуточному показателю июля, по состоянию на 13 августа, последнюю отчетную дату, процент использования пропускных мощностей приемных терминалов снизился до 58 процентов.

Средняя производительность терминалов в текущем месяце — 62 процента, в июле показатель составлял 69 процентов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Снижение производительности преимущественно обусловлено профилактикой крупного СПГ-терминала в Италии, из-за которого импорт в эту страну упал более чем в два раза по сравнению с прошлым месяцем.

В будущем могут возникнуть сложности и с экспортом СПГ из США: в Мексиканском заливе должен начаться сезон ураганов, пик которого отмечается обычно на период с середины августа до середины ноября.

Проблемы с диверсификацией поставок отмечаются на фоне снижения прокачки по основному маршруту экспорта трубопроводного газа в Европу — «Северному потоку». «Газпром» сокращает экспорт с середины июня, ссылаясь на проблемы с оборудованием, находившемся на ремонте в Канаде. Сначала необходимую турбину не отправляли из Монреаля, позже российская сторона стала утверждать, что есть препятствия санкционного характера.

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