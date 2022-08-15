Подсчитан размер нового газового сбора для немцев

Размер нового сбора за газ для немецких домохозяйств может составить 2-3 евроцента за киловатт-час потребляемой энергии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Таким образом, согласно подсчетам агентства, размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться 400 евро в год при тарифе два цента за киловатт-час и 600 евро в год при тарифе в три цента.

Ожидается, что точный размер сбора будет озвучен оператором газового рынка Германии Trading Hub Europe 15 августа. Новый сбор должен компенсировать часть затрат национальных газовых компаний на подорожавшее топливо.