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1 час назад

Подсчитан размер нового газового сбора для немцев

Lenta.ruиещё 2

Размер нового сбора за газ для немецких домохозяйств может составить 2-3 евроцента за киловатт-час потребляемой энергии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Таким образом, согласно подсчетам агентства, размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться 400 евро в год при тарифе два цента за киловатт-час и 600 евро в год при тарифе в три цента.

Ожидается, что точный размер сбора будет озвучен оператором газового рынка Германии Trading Hub Europe 15 августа. Новый сбор должен компенсировать часть затрат национальных газовых компаний на подорожавшее топливо.

Правительство Германии приняло решение ввести сбор 4 августа. Мера будет действовать с октября 2022 года по апрель 2024-го и позволит разделить с потребителями до 90 процентов роста стоимости газа.

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