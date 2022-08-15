Назван основной фактор ослабления рубля

Финансовый аналитик Александр Джиоев назвал причины ослабления рубля. По его словам, основным фактором может служить допуск нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ). Ослабить национальную валюту также могло сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку». Об этом специалист рассказал в ходе разговора с «Лентой.ру».

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«На данный момент мы видим небольшое ослабление рубля, что может быть связано с допуском нерезидентов в облигации федерального займа», — заявил Джиоев.

По последним данным Центробанка, доля всех нерезидентов, как из дружественных, так и из недружественных стран, в ОФЗ составляет 17,6 процента или 2,8 триллиона рублей, сообщил финансовый аналитик. При этом, их участие в рынке корпоративных облигаций минимальна.

«Сейчас на рынок облигаций допустили нерезидентов из дружественных стран — при этом какой-либо статистики только по их доле на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций нет. Таким образом, сложно дать однозначный ответ, как сильно отреагирует рубль только на допуск нерезидентов, так как оценить размер потенциального навеса предложения затруднительно», — пояснил экономист.

Джиоев предположил, что не все нерезиденты захотят продавать российские облигации. Вполне вероятно, что некоторые, напротив, приступят к их покупке, заключил он.