Цены на нефть резко упали

Цены на нефть Brent резко упали в ходе торгов 15 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов теряет сразу пять процентов к закрытию предыдущего дня, к моменту написания материала опускаясь до 93,2 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

WTI также заметно дешевеет, цена падает до 87,73 доллара (минус 4,7 процента).

На цены давят опасения по поводу спроса в Китае — страна является крупнейшим импортеров нефти, отмечает Reuters. В июле рост экономики страны неожиданно замедлился, а производство на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) снизилось до самого низкого уровня с марта 2020 года.