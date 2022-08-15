Хабек: Германия не вернется к зависимости от дешевого газа из России

Берлин покончил с бизнес-моделью, опиравшейся на дешевый газ России, и возвращаться к ней не намерен. Об этом заявил вице-канцлер и глава Министерства энергетики Германии Роберт Хабек. Его слова приводит «Прайм».

Он добавил, что ФРГ строила новую модель на основе зависимости от дешевого российского газа, потерпевшей «крах». Хабек отметил, что Германия не намерена больше возвращаться к старой бизнес-модели.

«Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться», — подчеркнул вице-канцлер.

По его словам, реорганизация подразумевает использование «горьких медикаментов» — поддержку компаний за счет госбюджета и введение дополнительного коммунального сбора на отопление газом. Его планируют ввести с 1 октября на ближайшие два года. По оценкам специалистов, допрасходы немецкой семьи из четырех человек с учетом сбора в среднем составят 400-600 евро в год.