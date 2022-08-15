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1 час назад

Хабек: Германия не вернется к зависимости от дешевого газа из России

Елена Прошина

Берлин покончил с бизнес-моделью, опиравшейся на дешевый газ России, и возвращаться к ней не намерен. Об этом заявил вице-канцлер и глава Министерства энергетики Германии Роберт Хабек. Его слова приводит «Прайм».

Хабек: Германия не вернется к зависимости от дешевого газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что ФРГ строила новую модель на основе зависимости от дешевого российского газа, потерпевшей «крах». Хабек отметил, что Германия не намерена больше возвращаться к старой бизнес-модели.

«Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться», — подчеркнул вице-канцлер.

По его словам, реорганизация подразумевает использование «горьких медикаментов» — поддержку компаний за счет госбюджета и введение дополнительного коммунального сбора на отопление газом. Его планируют ввести с 1 октября на ближайшие два года. По оценкам специалистов, допрасходы немецкой семьи из четырех человек с учетом сбора в среднем составят 400-600 евро в год.

Ранее Хабек, выступая на пресс-конференции, выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся. При этом он подчеркнул, что если это все же случится, то Берлин «создаст дополнительные возможности по альтернативным закупкам».

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