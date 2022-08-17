России предсказали рекордное падение добычи газа

Аналитики Центра развития энергетики предсказали России рекордное падение добычи газа — по итогам 2022 года «Газпром» впервые в истории РФ может добыть меньше 400 миллиардов кубометров топлива. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра. Причиной эксперты называют снижение экспорта.

«Если тенденция сокращения экспорта продолжится, что выглядит наиболее вероятным, то добыча "Газпрома" по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 миллиардов кубометров в год. Безусловно, на динамику добычи, прежде всего, будет влиять погода зимой, но пока представляется, что достижение уровня в 400 миллиардов кубометров крайне маловероятно, учитывая, что "Газпром" в основном уже заполнил российские хранилища газа перед предстоящим отопительным сезоном», — указали аналитики.

В июле среднесуточная добыча газа в стране упала на 10,8 процента по сравнению с июнем, при этом «Газпром» ответственен более чем за 90 процентов этого падения. Концерн произвел лишь 24 миллиарда кубометров топлива, а в августе его добыча может упасть уже до 22 миллиардов, ожидают эксперты. Отчасти прогноз связан с тем, что в августе спрос традиционно находится в самой нижней точке.