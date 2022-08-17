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16 минут назад

России предсказали рекордное падение добычи газа

Lenta.ruиещё 5

Аналитики Центра развития энергетики предсказали России рекордное падение добычи газа — по итогам 2022 года «Газпром» впервые в истории РФ может добыть меньше 400 миллиардов кубометров топлива. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра. Причиной эксперты называют снижение экспорта.

России предсказали рекордное падение добычи газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если тенденция сокращения экспорта продолжится, что выглядит наиболее вероятным, то добыча "Газпрома" по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 миллиардов кубометров в год. Безусловно, на динамику добычи, прежде всего, будет влиять погода зимой, но пока представляется, что достижение уровня в 400 миллиардов кубометров крайне маловероятно, учитывая, что "Газпром" в основном уже заполнил российские хранилища газа перед предстоящим отопительным сезоном», — указали аналитики.

В июле среднесуточная добыча газа в стране упала на 10,8 процента по сравнению с июнем, при этом «Газпром» ответственен более чем за 90 процентов этого падения. Концерн произвел лишь 24 миллиарда кубометров топлива, а в августе его добыча может упасть уже до 22 миллиардов, ожидают эксперты. Отчасти прогноз связан с тем, что в августе спрос традиционно находится в самой нижней точке.

В августе «Газпром» отчитался, что добыча газа за период с начала года по 15 августа упала по сравнению с аналогичным периодом в 2021. Объемы составили 274,8 миллиарда кубометров, что на 13,2 процента меньше, чем годом ранее. При этом «Газпром» заметно снижает экспорт в Европу с середины июня: объемы поставок по основному маршруту — трубопроводу «Северный поток» — падают, прокачка идет на 20 процентах от мощности. Предприятие объясняло свое решение сначала проблемами с возвратом из ремонта необходимого оборудования, а потом стало ссылаться на препятствия санкционного характера.

Рынки,Газпром,
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