JP Morgan и Bank of America возобновляют торговлю облигациями РФ

JP Morgan и Bank of America возвращаются к торговле российскими облигациями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

По данным агентства, JP Morgan и Bank of America возобновят торги облигациями РФ, но только для тех, кто хочет выйти из российских долговых обязательств. Банки выступят в качестве посредников в транзакциях с корпоративным и суверенным долгом от имени клиентов.

Напомним, что из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций многие банки ушли из РФ, прекратив операции с нацактивами. Инвесторы оказались из-за этого в сложном положении, многие из них так и не смогли найти брокера. В результате Минфин США выступил с заявлением, что свертывание позиций физлицами не станет нарушением антироссийских санкций.