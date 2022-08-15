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1 час назад

JP Morgan и Bank of America возобновляют торговлю облигациями РФ

Елена Прошина

JP Morgan и Bank of America возвращаются к торговле российскими облигациями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

JP Morgan и Bank of America возобновляют торговлю облигациями РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, JP Morgan и Bank of America возобновят торги облигациями РФ, но только для тех, кто хочет выйти из российских долговых обязательств. Банки выступят в качестве посредников в транзакциях с корпоративным и суверенным долгом от имени клиентов.

Напомним, что из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций многие банки ушли из РФ, прекратив операции с нацактивами. Инвесторы оказались из-за этого в сложном положении, многие из них так и не смогли найти брокера. В результате Минфин США выступил с заявлением, что свертывание позиций физлицами не станет нарушением антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что к торговле облигациями РФ возвращаются Barclays Plc, Jefferies Financial Group Inc, Citigroup и Deutsche Bank.

Рынки,Bank of America,Казначейство США,
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